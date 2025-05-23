Идею поставить памятник Юрию Бугакову поддержали жители Новосибирска

В Новосибирске планируют поставить памятник бывшему депутату Законодательного Собрания и главе племзавода «Ирмень» Юрию Бугакову. Инициативу поддержали горожане, теперь проект отправят на рассмотрение в художественный совет, сообщает пресс-служба городской администрации.
Инициаторы проекта предлагают отлить скульптуру из бронзы высотой 2,5 метра. Памятник планируют поставить на территории будущего сквера рядом со зданием законодательного собрания в Октябрьском районе.
Автор скульптуры — член Союза художников РФ Олег Песоцкий.
Общественное обсуждение провели в период с 25 апреля по 15 мая.
«Протокол направлен на рассмотрение художественного совета города», — добавили в пресс-службе мэрии.