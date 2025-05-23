Идею поставить памятник Юрию Бугакову поддержали жители Новосибирска

В Новосибирске планируют поставить памятник бывшему депутату Законодательного Собрания и главе племзавода «Ирмень» Юрию Бугакову. Инициативу поддержали горожане, теперь проект отправят на рассмотрение в художественный совет, сообщает пресс-служба городской администрации.