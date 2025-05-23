Горнолыжный комплекс «Хехцир» в Хабаровске должен стать магнитом для туристов

Представители администрации Хабаровска и президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский посетили горнолыжный курорт «Хехцир», находящийся недалеко от столицы региона, и обсудили его дальнейшее развитие. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», гости осмотрели как сам комплекс, так и территорию, на которой скоро начнётся строительство экотропы.
По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, сегодня развитие горнолыжного комплекса получило новый импульс благодаря участию в профильной национальной программе. Так, в перспективе на его базе появится не только экотропа «Легенды Хехцира», но и множество других объектов. В частности, речь идёт о создании трасс для катания на горных велосипедах. Главная цель — организовать здесь полноценный туристический центр, привлекательный для путешественников как из России, так и из других стран.
Илья Уманский сделал акцент на создании качественной и современной инфраструктуры горнолыжного комплекса. Особенно это актуально с учётом начала строительства погранперехода на острове Большой Уссурийский, ведь вместе с началом его работы в регион хлынет поток путешественников из Китая, а у жителей соседнего государства весьма высокие требования и ожидания.
— Мы понимаем, что в первую очередь китайский рынок готов сюда заходить. Конечно, туристы едут туда, где развита инфраструктура. Особенно если говорить о китайцах, которых выезжает за пределы Китая более 140 миллионов — они, конечно, имеют возможность выбирать, куда ехать, перед ними открыт весь мир. И мы для того, чтобы становиться привлекательнее, должны свою инфраструктуру подтягивать, — сказал по итогам осмотра комплекса Илья Уманский.
Напомним, что экотропа «Легенды Хехцира» должна быть открыта уже в текущем году. Общая протяжённость маршрута, если предполагается пешая прогулка, составит полтора километра. Также там появятся и велосипедные дорожки для экстремального катания — они растянутся на расстояние в 3,7 километра. В аренду посетители смогут взять маунтинбайки и эндуро, специальные велосипеды и мотоциклы, предназначенные для бездорожья и гор.