Горнолыжный комплекс «Хехцир» в Хабаровске должен стать магнитом для туристов

— Мы понимаем, что в первую очередь китайский рынок готов сюда заходить. Конечно, туристы едут туда, где развита инфраструктура. Особенно если говорить о китайцах, которых выезжает за пределы Китая более 140 миллионов — они, конечно, имеют возможность выбирать, куда ехать, перед ними открыт весь мир. И мы для того, чтобы становиться привлекательнее, должны свою инфраструктуру подтягивать, — сказал по итогам осмотра комплекса Илья Уманский.