Продюсер Меладзе объявил о роспуске группы «ВИА Гра»

Продюсер Константин Меладзе объявил о роспуске группы ВИА Гра. Об этом он сообщил в пятницу, 23 мая, в личном блоге.
Вместе с объявлением о распаде он также сообщил о выпуске новой песни, которая стала последней в дискографии коллектива.
— Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории — это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия, — написал продюсер в соцсетях.
Многие бывшие участницы группы поблагодарили Меладзе за совместную работу в комментариях.
— Благодарю за все!, — написала Вера Брежнева.
Группа достигла наибольшей популярности в 2000-х годах. В этот период в ее составе выступали Надежда Грановская, Вера Брежнева и Анна Седокова. Со временем Анну Седокову сменила Альбина Джанабаева.
Сам Константин Меладзе уехал из России, однако доходы продюсера в стране за последний год выросли в пять раз. Чистая прибыль его компании за 2024 год составила около 100 миллионов рублей. Под его лейблом выпускается творчество Валерия Меладзе, Веры Брежневой и других артистов.