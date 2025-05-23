В Омске перекроют для проезда часть улиц

Завтра, 24 мая с 10:00 до 15:00 будет ограничен проезд на ряде омских улиц. В это время в городе пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ».
В указанное время движение будет ограничено в следующих местах:
— улица Ленина, на участке от улицы Партизанской до Ленинградской площади;
— улица Думская, на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
— улица Лермонтова, от проспекта К. Маркса до улицы Ленина; улица Броз Тито, на участке от улицы Ильинской до улицы Ленина;
— улица Чкалова, на участке от улицы Ильинской до Ленина;
— улица Короленко, на участке от улицы Комиссаровской до дома № 10а по проспекту К. Маркса;
— улица Иртышская набережная, на участке от Ленинградского моста до улицы Рождественского;
— автодорога на участке от улицы Ленина до улицы Иртышская набережная в районе дома № 1 по Ленинградской площади;
— автодорога на участке от улицы Ленина до улицы Иртышская набережная в районе дома № 2 по Ленинградской площади;
— улица Циолковского, на участке от проспекта К. Маркса до улицы Иртышская набережная;
— улица Ф. Крылова, на участке от улицы В. Иванова до улицы Иртышская набережная. Возможные маршруты объезда перекрытой территории: улицы Интернациональная, Гагарина и по проспекту К. Маркса.