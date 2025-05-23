В двух округах Омска зафиксировано превышение выбросов в атмосферу

На прошлой неделе аналогичные превышения ПДК наблюдались и в других округах города. Примечательно, что эти данные поступают на фоне недавнего антирейтинга, где Омск занял первое место среди российских городов по уровню загрязнения воздуха взвешенными веществами в первой декаде мая.