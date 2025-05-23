В двух округах Омска зафиксировано превышение выбросов в атмосферу

Согласно данным мониторинга, в Кировском и Центральном округах Омска 21 мая зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. Об этом сообщили специалисты Обь-Иртышского УГМС.
Согласно данным мониторинга содержание пыли превысило ПДК в 1,1 раза. В Центральном округе ситуация усугубляется повышенной концентрацией фенола, достигшей 1,3 ПДК.
Источников загрязнения в Омске традиционно немало: транспорт, промышленность, объекты теплоэнергетики. Наибольшие вопросы по-прежнему вызывает ТЭЦ-5 ТГК-11. Станция продолжает работать на угле, оставляя после себя осадки на окнах, машинах и в легких омичей.
«Это ТЭЦ-5, сжигает эшелонами самый плохой уголь… а утром в очередной раз все засыпано экологически чистым пеплом. Здоровья всем», — пишут омичи.
Кроме ТЭЦ-5, на состояние воздуха могут влиять выбросы котельных «Тепловой компании» и таких предприятий, как «Сатурн» и Радиозавод им. Попова.
На прошлой неделе аналогичные превышения ПДК наблюдались и в других округах города. Примечательно, что эти данные поступают на фоне недавнего антирейтинга, где Омск занял первое место среди российских городов по уровню загрязнения воздуха взвешенными веществами в первой декаде мая.