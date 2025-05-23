Европейским странам нужно ввести санкции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее дестабилизирующую деятельность против всего объединения в отношении журналистов. Об этом заявил корреспондент издания Berliner Zeitung Франц Бьекки, комментируя дело по поводу махинаций с вакцинами.
По его словам, фон дер Ляйен пользуется своей властью, чтобы блокировать доступ общественности к документам, которые выдают ее махинации с вакцинами.
— Она блокирует материалы дела и доступ к документам. Она проводит силовую политику такой степени, что та едва совмещается с демократией, — написал журналист в издании.
14 мая суд в Европейском союзе признал Урсулу фон дер Ляйен ответственной за умышленное сокрытие информации о заключенных контрактах на закупку вакцин от коронавируса COVID-19 в 2021—2023 годах. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение суда в отношении фон дер Ляйен по вопросу закупки вакцин против коронавируса «новой страницей в эсэсовско-натовском кривосудии».