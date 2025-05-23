В Германии призвали ввести санкции против фон дер Ляйен из-за махинаций с вакцинами

14 мая суд в Европейском союзе признал Урсулу фон дер Ляйен ответственной за умышленное сокрытие информации о заключенных контрактах на закупку вакцин от коронавируса COVID-19 в 2021—2023 годах. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение суда в отношении фон дер Ляйен по вопросу закупки вакцин против коронавируса «новой страницей в эсэсовско-натовском кривосудии».