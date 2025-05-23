Главные новости 23 мая 2025 года

Власти США остановили аккредитацию Гарвардского университета в Программе студенческих и обменных визитов. Теперь в вузе не смогут учиться иностранцы. Студенты, которые уже поступили и проходили обучение в Гарварде, будут вынуждены перевестись в другие учебные заведения.