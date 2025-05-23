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Главные новости 23 мая 2025 года

Последние новости за сегодня — 23 мая 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 мая 2025 года.

США планируют вывод тысячи военных из Южной Кореи

Источник: Shutterstock

Вашингтон намерен сократить воинский контингент американских военных в Южной Корее на 4,5 тысячи человек. Об этом рассказала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники из Пентагона. Военных распределят в другие регионы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Венгрию могут лишить права голоса в Евросоюзе

Источник: Reuters

В повестку заседания Совета ЕС в Брюсселе 27 мая включен вопрос о лишении права голоса Венгрии в Евросоюзе. Причина приостановки права республики влиять на решения объединения — постоянное нарушение основополагающих ценностей ЕС, в том числе блокировка поддержки Украины.

Белый дом запретил Гарварду принимать иностранных студентов

Власти США остановили аккредитацию Гарвардского университета в Программе студенческих и обменных визитов. Теперь в вузе не смогут учиться иностранцы. Студенты, которые уже поступили и проходили обучение в Гарварде, будут вынуждены перевестись в другие учебные заведения.

«Архангельск» выполнил стрельбу «Калибром»

Атомная подлодка Северного флота «Архангельск» провела ракетные стрельбы крылатой ракетой «Калибр». Цель на берегу на расстоянии более 600 км была успешно поражена. Пуск «Калибра» провели из акватории Баренцева моря. Субмарина «Архангельск» входит в состав ВМФ России с декабря 2024 года.

Дания сенсационно «выбила» Канаду из Чемпионата мира по хоккею

Главной сенсацией ¼ финала Чемпионата мира по хоккею стала победа команды Дании над канадскими спортсменами, которые обычно достигают более значимых. Национальная команда Королевства обыграла соперников со счетом 2:1. Швеция победила Чехию, США — Финляндию, Швейцария разгромила Австрию.