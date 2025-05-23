Стало известно, какая категория детей мигрантов не будет сдавать экзамен по русскому

Дети мигрантов, которые начали учиться в школах России до того, как в силу вступил закон об обязательном экзамене на знание русского языка, не будут принимать участия в тестировании. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
— Мы такого поручения не получали, я пока не вижу целесообразности эту работу вести, — заявил он.
Соответствующий комментарий он дал в ответ на заявление о том, что в Государственной думе предложили каждый год проверять на знания русского языка детей мигрантов, которые уже учатся в школах.
Музаев также отметил, что учителя должны работать над тем, чтобы у детей мигрантов не было проблем с изучением русского, передает РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 апреля детей мигрантов перестали принимать в школы без знания русского языка. Он отметил, что при поступлении в общеобразовательные учреждения будет проводиться проверка законности пребывания ребенка в стране и уровня владения русским.
Член комиссии Общественной палаты по территориальному развитию Ольга Павлова в свою очередь предложила ввести обязательный экзамен по физкультуре в российских школах, а также разработать программы, рассчитанные на детей с разным уровнем здоровья.