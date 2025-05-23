31 мая в Ростове-на-Дону перекроют железнодорожный переезд на Нансена

31 мая в Ростове-на-Дону временно закроют железнодорожный переезд на улице Нансена в районе дома № 257.
Согласно сообщению городского департамента автомобильных дорог, ограничение будет действовать: в период с 8:00 до 19:00. Переезд не будет работать на протяжении всего дня.
Водителям необходимо заранее спланировать альтернативные маршруты. На время работ лучше использовать объездные пути через ближайшие улицы.
Причина закрытия переезда не уточняется, но обычно такие меры связаны с плановыми ремонтными работами или обслуживанием железнодорожных путей. Ожидается, что движение восстановят в полном объеме после 19:00.
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