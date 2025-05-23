Шампуни и гели для душа могут быть источником токсичных соединений в воде бассейнов

«Мы впервые обратили внимание на кокамидопропилбетаин. Если вы покупаете шампунь, где-то половина в нем это будет КАПБ. И он в больших количествах попадает в воду бассейнов. А дальше никто не изучал, потому что считалось, что это довольно не реакционноспособное соединение. В нашем исследовании оказалось, что оно образует значительное число разных продуктов. Проблема в том, что в бассейне в итоге получается большой бульон из продуктов самых разных соединений, которые туда поступают из пота человека, из косметики, средств для волос, из шампуней, из разных реагентов, которые используются для обработки воды. В итоге они трансформируются, давая сотни разных продуктов. И несмотря на то, что в каждом случае дозы маленькие, неопасные для здоровья человека, суммарно все эти продукты, которые будут плавать в воде бассейна, они не будут для человека благоприятными», — сказал Косяков.