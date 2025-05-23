Профессор РАН Антон Буздин вошел в топ мировых ученых по версии ScholarGPS

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Профессор Российской академии наук (РАН) и главный научный сотрудник Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Антон Буздин вошел в топ ученых мира по версии платформы ScholarGPS. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Было очень приятно, что непредвзятая оценка платформы ScholarGPS выделила нашу группу как одну из лучших в мире. Наверное, это связано с тем, что мы — первые, кто научился определять активность молекулярных путей по данным РНК-секвенирования и протеомики, и вторые, кто в проспективном клиническом испытании показал, что профили генной экспрессии можно использовать для подбора эффективной терапии онкобольным», — сказал Буздин, чьи слова приводит пресс-служба.
ScholarGPS — платформа для анализа научной деятельности, которая агрегирует данные из авторитетных библиографических баз, таких как Scopus и Web of Science. Алгоритмы ресурса позволяют выявлять ученых, чьи работы оказывают наибольшее влияние в своих областях исследований. Рейтинги ScholarGPS учитывают не только количественные показатели, но и качество публикаций, что делает их надежным инструментом для оценки научной продуктивности.
Профессор Буздин специализируется на исследованиях в области молекулярной биологии и биоинформатики, персонализированной онкологии. Кроме того, он известен исследованиями в области эволюции генов и молекулярных путей и является автором более 250 научных публикаций, включая статьи в высокорейтинговых международных журналах. Среди его разработок, в том числе, платформа «Онкобокс», которая использует РНК-секвенирование для персонализированного подбора таргетных препаратов, и платформа «Онкофьюжн» для выявления онкогенных перестроек генов.