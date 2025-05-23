Профессор РАН Антон Буздин вошел в топ мировых ученых по версии ScholarGPS

«Было очень приятно, что непредвзятая оценка платформы ScholarGPS выделила нашу группу как одну из лучших в мире. Наверное, это связано с тем, что мы — первые, кто научился определять активность молекулярных путей по данным РНК-секвенирования и протеомики, и вторые, кто в проспективном клиническом испытании показал, что профили генной экспрессии можно использовать для подбора эффективной терапии онкобольным», — сказал Буздин, чьи слова приводит пресс-служба.