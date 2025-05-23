Суд отстранил от должности главу новосибирского Минпромторга Гончарова

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя и временно отстранил от должности министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при закупках продукции в зону СВО. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Сегодня Центральный районный суд Новосибирска с учетом мнения прокуратуры удовлетворил ходатайство следователя, отстранил обвиняемого от должности до 12 июля 2025 года», — сказано в сообщении надзорного ведомства.
По версии следствия, Гончаров уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту в зону СВО. Ущерб по делу составил 95 млн рублей. 15 мая Гончарова заключили под стражу на два месяца.
Фигурантами дела также стали директор ООО «Росэкспресс» Дмитрий Смирнов и учредитель той же компании Дмитрий Каледа. Их обвиняют в мошенничестве. Фирма оказывала поддержку по линии СВО. В октябре она вместе с Минпромторгом закупила мотоциклы высокой проходимости для отправки в зону СВО.
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