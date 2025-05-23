Суд отстранил от должности главу новосибирского Минпромторга Гончарова

Фигурантами дела также стали директор ООО «Росэкспресс» Дмитрий Смирнов и учредитель той же компании Дмитрий Каледа. Их обвиняют в мошенничестве. Фирма оказывала поддержку по линии СВО. В октябре она вместе с Минпромторгом закупила мотоциклы высокой проходимости для отправки в зону СВО.