В Забайкалье по делу о крупном пожаре задержаны трое работников лесхоза

По предварительным данным, в марте они подожгли вблизи леса сухую траву для предотвращения ландшафтных пожаров. Однако пламя вышло из-под контроля и перебросилось на деревья. О начавшемся пожаре мужчины вовремя никому не сообщили и не приняли меры к своевременному тушению. В результате площадь пожара превысила 30 тысяч га. Пожар удалось потушить только в конце апреля.