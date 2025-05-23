В Забайкалье по делу о крупном пожаре задержаны трое работников лесхоза

Трое работников лесохозяйственного объединения в Забайкальском крае задержаны из-за случившегося крупного лесного пожара.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, руководитель лесопожарного формирования, лесной пожарный и водитель районного филиала Краевого государственного специализированного автономного учреждения «Забайкальское лесохозяйственное объединение» подозреваются в уничтожении и повреждении лесных насаждений путем поджога, причинивших крупный ущерб.
По предварительным данным, в марте они подожгли вблизи леса сухую траву для предотвращения ландшафтных пожаров. Однако пламя вышло из-под контроля и перебросилось на деревья. О начавшемся пожаре мужчины вовремя никому не сообщили и не приняли меры к своевременному тушению. В результате площадь пожара превысила 30 тысяч га. Пожар удалось потушить только в конце апреля.
Было возбуждено уголовное дело.
На прошлой неделе сообщалось, что площадь действующих в Забайкалье лесных пожаров составила более 629 тысяч га.