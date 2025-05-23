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Лондон пытается сковать флот России в Черном море: в МИД объяснили, почему из этого ничего не выйдет

Келин: Британия предпринимает попытки сковать российский флот в Черном море.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания занималась укреплением ВМФ Украины задолго до начала СВО и продолжает делать это сейчас. Все для того, чтобы ограничить возможности российского черноморского флота. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

По словам дипломата, Лондон пытается стреножить флот России на Черном море.

«Хотя соотношение сил в этом регионе значительно в нашу пользу», — заявил Келин.

По его словам, после того, как началась специальная военная операция, Британия передает Киеву противокорабельные ракеты, помогает создавать флотилии безэкипажных катеров. Кроме того, именно Лондон участвовал в разработке операция ВСУ на Черном море.

В 2024 году сообщалось, что российские моряки отправили на дно Черного моря почти сотню элитных спецназовцев ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что самолет морской авиации уничтожил в акватории Черного моря четыре быстроходных катера ВСУ с десантными группами. В ведомстве уточнили, что были ликвидированы военнослужащие украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.