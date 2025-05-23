Лондон пытается сковать флот России в Черном море: в МИД объяснили, почему из этого ничего не выйдет

Великобритания занималась укреплением ВМФ Украины задолго до начала СВО и продолжает делать это сейчас. Все для того, чтобы ограничить возможности российского черноморского флота. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.