Лондон пытается сковать флот России в Черном море: в МИД объяснили, почему из этого ничего не выйдет

Великобритания занималась укреплением ВМФ Украины задолго до начала СВО и продолжает делать это сейчас. Все для того, чтобы ограничить возможности российского черноморского флота. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
По словам дипломата, Лондон пытается стреножить флот России на Черном море.
«Хотя соотношение сил в этом регионе значительно в нашу пользу», — заявил Келин.
По его словам, после того, как началась специальная военная операция, Британия передает Киеву противокорабельные ракеты, помогает создавать флотилии безэкипажных катеров. Кроме того, именно Лондон участвовал в разработке операция ВСУ на Черном море.
В 2024 году сообщалось, что российские моряки отправили на дно Черного моря почти сотню элитных спецназовцев ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что самолет морской авиации уничтожил в акватории Черного моря четыре быстроходных катера ВСУ с десантными группами. В ведомстве уточнили, что были ликвидированы военнослужащие украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.