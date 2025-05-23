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Самарские росгвардейцы передадут на СВО 450 единиц оружия

100 уже забрали, еще 350 готовы к отправке.

100 уже забрали, еще 350 готовы к отправке. Подробностями поделились представители ведомства.

Часть огнестрелов получили представители одного из военных округов. Остатки распределят по военчастям в ближайшее время, добавили местные правоохранители.

«В кратчайшие сроки переданное оружие поступит в зону проведения спецоперации для борьбы с беспилотниками», — подчеркнул замначальника территориального управления Росгвардии, полковник полиции Владимир Василец.

Ранее писали, что сотрудники ведомства из Самары стали победителями турнира по стрельбе в Нижнем Новгороде.

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