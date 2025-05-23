Самарские росгвардейцы передадут на СВО 450 единиц оружия

100 уже забрали, еще 350 готовы к отправке. Подробностями поделились представители ведомства.
Часть огнестрелов получили представители одного из военных округов. Остатки распределят по военчастям в ближайшее время, добавили местные правоохранители.
«В кратчайшие сроки переданное оружие поступит в зону проведения спецоперации для борьбы с беспилотниками», — подчеркнул замначальника территориального управления Росгвардии, полковник полиции Владимир Василец.
Ранее писали, что сотрудники ведомства из Самары стали победителями турнира по стрельбе в Нижнем Новгороде.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!