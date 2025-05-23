До какого возраста проезд детей на поезде бесплатный в Казахстане

По данным пресс-службы «Пассажирские перевозки», родителям разрешается бесплатно провозить одного ребенка в возрасте до 7 лет (то есть до достижения 7-летия), если он не занимает отдельное место. С момента исполнения 7 лет билет уже обязателен.
Для занятия отдельного места необходимо приобрести детский билет. Если семья путешествует с несколькими детьми не старше 7 лет, то один взрослый может бесплатно провезти только одного ребенка, на остальных детей приобретаются детские билеты.
Детский билет на поезд
Уточняется, что дети от 7 до 15 лет допускаются к проезду по детским билетам. Стоимость детского билета составляет 50 процентов от стоимости билета для взрослого.
Для детей с 15 лет приобретается взрослый билет. Они могут путешествовать самостоятельно, но при этом должны иметь нотариально заверенное письменное согласие от своего законного представителя.
Поездки между странами
Для межгосударственных перевозок действуют определенные правила.
Дети до 5 лет могут ездить бесплатно без предоставления места, дети от 5 до 10 лет путешествуют по детскому тарифу, дети от 10 до 15 лет внутри Казахстана оплачивают 50 процентов от полной стоимости билета, а на территории других государств — по полному тарифу.
Документы
В пресс-службе также напомнили: если ребенок путешествует в сопровождении родителей, то при покупке билета и посадке в поезд необходимо предъявить свидетельство о рождении или паспорт ребенка.
Если ребенок сопровождается не законным представителем, то при посадке в поезд необходимо предоставить нотариально заверенное разрешение от обоих родителей.
Нацперевозчик также настоятельно рекомендует соблюдать правила безопасности и следить за детьми, чтобы они всегда находились под присмотром взрослых.