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До какого возраста проезд детей на поезде бесплатный в Казахстане

Лето — сезон путешествий. Нацперевозчик напоминает о правилах перевозки детей в поезде, передает Tengri Travel.

Источник: Tengrinews

По данным пресс-службы «Пассажирские перевозки», родителям разрешается бесплатно провозить одного ребенка в возрасте до 7 лет (то есть до достижения 7-летия), если он не занимает отдельное место. С момента исполнения 7 лет билет уже обязателен.

Для занятия отдельного места необходимо приобрести детский билет. Если семья путешествует с несколькими детьми не старше 7 лет, то один взрослый может бесплатно провезти только одного ребенка, на остальных детей приобретаются детские билеты.

напомнили в компании

Детский билет на поезд

Уточняется, что дети от 7 до 15 лет допускаются к проезду по детским билетам. Стоимость детского билета составляет 50 процентов от стоимости билета для взрослого.

Для детей с 15 лет приобретается взрослый билет. Они могут путешествовать самостоятельно, но при этом должны иметь нотариально заверенное письменное согласие от своего законного представителя.

сообщили нам в компании

Поездки между странами

Для межгосударственных перевозок действуют определенные правила.

Дети до 5 лет могут ездить бесплатно без предоставления места, дети от 5 до 10 лет путешествуют по детскому тарифу, дети от 10 до 15 лет внутри Казахстана оплачивают 50 процентов от полной стоимости билета, а на территории других государств — по полному тарифу.

сообщили в компании

Документы

В пресс-службе также напомнили: если ребенок путешествует в сопровождении родителей, то при покупке билета и посадке в поезд необходимо предъявить свидетельство о рождении или паспорт ребенка.

Если ребенок сопровождается не законным представителем, то при посадке в поезд необходимо предоставить нотариально заверенное разрешение от обоих родителей.

отмечается в сообщении компании

Нацперевозчик также настоятельно рекомендует соблюдать правила безопасности и следить за детьми, чтобы они всегда находились под присмотром взрослых.