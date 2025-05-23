До какого возраста проезд детей на поезде бесплатный в Казахстане

Дети до 5 лет могут ездить бесплатно без предоставления места, дети от 5 до 10 лет путешествуют по детскому тарифу, дети от 10 до 15 лет внутри Казахстана оплачивают 50 процентов от полной стоимости билета, а на территории других государств — по полному тарифу.