«Атлантида песков»: построенный исчезнувшей высокоразвитой цивилизацией скрытый город найден в пустыне

Хотя в настоящее время мало что известно о людях, живших там 5000 лет назад, это открытие уже меняет наше представление о ранних цивилизациях Аравийского полуострова. Аравийская пустыня была заселена с раннего плейстоцена, и на юго-западе Руб-эль-Хали были найдены орудия труда эпохи неолита и палеолита. Кочевники—бедуины приспособились к жизни в пустыне, сосредоточившись на выпасе верблюдов, выращивании фиников и устном рассказывании историй — культурных практиках, которые отражают жизнестойкость древних обществ пустыни. Несмотря на нынешние сверхзасушливые условия, между 6000 и 5000 годами назад этот регион переживал периоды повышенной влажности, в результате чего из-за обильных осадков образовывались неглубокие озера. На этих озерах сохранились разнообразные экосистемы, включая флору, фауну, растения и водоросли — все это важные ключи к созданию более полной картины жизни в тех местах, которые когда-то считались непригодными для жизни.