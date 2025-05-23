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«Атлантида песков»: построенный исчезнувшей высокоразвитой цивилизацией скрытый город найден в пустыне

Скрытый город, построенный 5000 лет назад исчезнувшей высокоразвитой цивилизацией, был обнаружен под обширной пустыней на Аравийском полуострове.

Скрытый город, построенный 5000 лет назад исчезнувшей высокоразвитой цивилизацией, был обнаружен под обширной пустыней на Аравийском полуострове. На протяжении веков пустыня Руб-эль—Хали близ Саудовской Аравии и Дубая считалась безжизненным морем песка. Но теперь она раскрывает удивительную тайну.

В 2002 году шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, правитель Дубая, пролетая над пустыней, заметил необычные образования дюн и большое черное отложение, пишет Daily Mail. Это привело к открытию Сарук Аль-Хадид, археологического памятника, богатого остатками плавки меди и железа, который, как теперь полагают, является частью цивилизации, погребенной под песками 5000-летней давности.

В настоящее время исследователи обнаружили следы этого древнего общества примерно в 3 метрах под поверхностью пустыни, скрытые на виду и долгое время не замечавшиеся из-за суровой окружающей среды и зыбучих дюн Пустынного квартала, как называют эту местность. Площадь Руб-эль-Хали составляет более 250 000 квадратных миль, что делает его крупнейшим в мире сплошным песчаным массивом, отмечает Daily Mail.

Это открытие вдохнуло новую жизнь в легенду о мифическом городе, известном как «Атлантида песков». Согласно легенде, город Убар был погребен под песком после того, как был разрушен — либо в результате стихийного бедствия, либо, как утверждают некоторые истории, в наказание богам.

Т. Э. Лоуренс (более известный как Лоуренс Аравийский) — британский офицер и писатель, наиболее известный своей ролью в арабском восстании против Османской империи во время Первой мировой войны, — назвал Убар «Атлантидой песков». Он описал его как город «несметных богатств, разрушенный Богом за высокомерие, навсегда поглощенный песками Тира» пустыня аль-Хали.'

Теперь передовая наука, возможно, догоняет древний миф, констатирует Daily Mail. Исследователи из Университета Халифа в Абу-Даби применили технологию радара с синтезированной апертурой (SAR) для проникновения на поверхность пустыни — инструмент, который позволяет ученым заглянуть под дюны, не нарушая их. SAR работает, посылая импульсы энергии и измеряя, сколько их возвращается обратно. В данном случае археологи объединили данные радиолокационной съемки со спутниковыми снимками высокого разрешения, чтобы провести сканирование под песками пустыни в Сарук-аль-Хадид. Радар обнаружил погребенные сооружения и явные признаки металлических конструкций, артефактов и слоев костей животных в том, что археологи называют навозными кучами.

Анализируя данные радара с помощью передовых алгоритмов машинного обучения, исследователи смогли выявить закономерности и формы, которые указывали на деятельность древнего человека.

Руководитель лаборатории экологических и геофизических наук Университета Халифы (ENGEOS) доктор Диана Фрэнсис рассказала о трудностях поиска древних памятников в пустыне ОАЭ. "Учитывая климат, а также тот факт, что большая часть территории страны покрыта пустынями, было слишком сложно с точки зрения логистики исследовать пустыню на местности, — отмечает доктор Фрэнсис. — Именно поэтому спутниковые снимки имели решающее значение. Нам требовалось оборудование, которое могло бы заглядывать под песок.

Полученные данные свидетельствуют о сложном, взаимосвязанном обществе, которое процветало в этом регионе тысячи лет назад. Исследователи обнаружили ранее неизвестные поселения и дороги, которые являются явными признаками длительного проживания и организованной цивилизации.

На месте раскопок обнаружены слои коренных пород, песчаные дюны и участки гипса, а также множество артефактов, древних металлических отходов и костей животных.

Технология SAR — в сочетании с искусственным интеллектом — все больше меняет правила проведения археологических исследований, особенно в условиях, когда традиционные раскопки практически невозможны, объясняет Daily Mail.

«Тематическое исследование раскопок Сарук Аль-Хадид иллюстрирует потенциал этих технологий для улучшения археологических исследований и содействия усилиям по сохранению наследия», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале.

Чтобы подтвердить достоверность данных дистанционного зондирования, исследователи сравнили их с существующими археологическими записями и провели полевые проверки. Результаты оказались достаточно точными, чтобы побудить к действиям государственный орган Дубая по культуре, осуществляющий надзор за этим местом. В настоящее время раскопки в недавно выявленных районах одобрены.

«Эти регионы остаются в значительной степени неисследованными, но мы знаем, что они хранят культурную историю», — констатирует Диана Фрэнсис.

Хотя в настоящее время мало что известно о людях, живших там 5000 лет назад, это открытие уже меняет наше представление о ранних цивилизациях Аравийского полуострова. Аравийская пустыня была заселена с раннего плейстоцена, и на юго-западе Руб-эль-Хали были найдены орудия труда эпохи неолита и палеолита. Кочевники—бедуины приспособились к жизни в пустыне, сосредоточившись на выпасе верблюдов, выращивании фиников и устном рассказывании историй — культурных практиках, которые отражают жизнестойкость древних обществ пустыни. Несмотря на нынешние сверхзасушливые условия, между 6000 и 5000 годами назад этот регион переживал периоды повышенной влажности, в результате чего из-за обильных осадков образовывались неглубокие озера. На этих озерах сохранились разнообразные экосистемы, включая флору, фауну, растения и водоросли — все это важные ключи к созданию более полной картины жизни в тех местах, которые когда-то считались непригодными для жизни.