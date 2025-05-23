«Атлантида песков»: построенный исчезнувшей высокоразвитой цивилизацией скрытый город найден в пустыне

Скрытый город, построенный 5000 лет назад исчезнувшей высокоразвитой цивилизацией, был обнаружен под обширной пустыней на Аравийском полуострове. На протяжении веков пустыня Руб-эль—Хали близ Саудовской Аравии и Дубая считалась безжизненным морем песка. Но теперь она раскрывает удивительную тайну.
В 2002 году шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, правитель Дубая, пролетая над пустыней, заметил необычные образования дюн и большое черное отложение, пишет Daily Mail. Это привело к открытию Сарук Аль-Хадид, археологического памятника, богатого остатками плавки меди и железа, который, как теперь полагают, является частью цивилизации, погребенной под песками 5000-летней давности.
В настоящее время исследователи обнаружили следы этого древнего общества примерно в 3 метрах под поверхностью пустыни, скрытые на виду и долгое время не замечавшиеся из-за суровой окружающей среды и зыбучих дюн Пустынного квартала, как называют эту местность. Площадь Руб-эль-Хали составляет более 250 000 квадратных миль, что делает его крупнейшим в мире сплошным песчаным массивом, отмечает Daily Mail.
Это открытие вдохнуло новую жизнь в легенду о мифическом городе, известном как «Атлантида песков». Согласно легенде, город Убар был погребен под песком после того, как был разрушен — либо в результате стихийного бедствия, либо, как утверждают некоторые истории, в наказание богам.
Т. Э. Лоуренс (более известный как Лоуренс Аравийский) — британский офицер и писатель, наиболее известный своей ролью в арабском восстании против Османской империи во время Первой мировой войны, — назвал Убар «Атлантидой песков». Он описал его как город «несметных богатств, разрушенный Богом за высокомерие, навсегда поглощенный песками Тира» пустыня аль-Хали.'
Теперь передовая наука, возможно, догоняет древний миф, констатирует Daily Mail. Исследователи из Университета Халифа в Абу-Даби применили технологию радара с синтезированной апертурой (SAR) для проникновения на поверхность пустыни — инструмент, который позволяет ученым заглянуть под дюны, не нарушая их. SAR работает, посылая импульсы энергии и измеряя, сколько их возвращается обратно. В данном случае археологи объединили данные радиолокационной съемки со спутниковыми снимками высокого разрешения, чтобы провести сканирование под песками пустыни в Сарук-аль-Хадид. Радар обнаружил погребенные сооружения и явные признаки металлических конструкций, артефактов и слоев костей животных в том, что археологи называют навозными кучами.
Анализируя данные радара с помощью передовых алгоритмов машинного обучения, исследователи смогли выявить закономерности и формы, которые указывали на деятельность древнего человека.
Руководитель лаборатории экологических и геофизических наук Университета Халифы (ENGEOS) доктор Диана Фрэнсис рассказала о трудностях поиска древних памятников в пустыне ОАЭ. "Учитывая климат, а также тот факт, что большая часть территории страны покрыта пустынями, было слишком сложно с точки зрения логистики исследовать пустыню на местности, — отмечает доктор Фрэнсис. — Именно поэтому спутниковые снимки имели решающее значение. Нам требовалось оборудование, которое могло бы заглядывать под песок.
Полученные данные свидетельствуют о сложном, взаимосвязанном обществе, которое процветало в этом регионе тысячи лет назад. Исследователи обнаружили ранее неизвестные поселения и дороги, которые являются явными признаками длительного проживания и организованной цивилизации.
На месте раскопок обнаружены слои коренных пород, песчаные дюны и участки гипса, а также множество артефактов, древних металлических отходов и костей животных.
Технология SAR — в сочетании с искусственным интеллектом — все больше меняет правила проведения археологических исследований, особенно в условиях, когда традиционные раскопки практически невозможны, объясняет Daily Mail.
«Тематическое исследование раскопок Сарук Аль-Хадид иллюстрирует потенциал этих технологий для улучшения археологических исследований и содействия усилиям по сохранению наследия», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале.
Чтобы подтвердить достоверность данных дистанционного зондирования, исследователи сравнили их с существующими археологическими записями и провели полевые проверки. Результаты оказались достаточно точными, чтобы побудить к действиям государственный орган Дубая по культуре, осуществляющий надзор за этим местом. В настоящее время раскопки в недавно выявленных районах одобрены.
«Эти регионы остаются в значительной степени неисследованными, но мы знаем, что они хранят культурную историю», — констатирует Диана Фрэнсис.
Хотя в настоящее время мало что известно о людях, живших там 5000 лет назад, это открытие уже меняет наше представление о ранних цивилизациях Аравийского полуострова. Аравийская пустыня была заселена с раннего плейстоцена, и на юго-западе Руб-эль-Хали были найдены орудия труда эпохи неолита и палеолита. Кочевники—бедуины приспособились к жизни в пустыне, сосредоточившись на выпасе верблюдов, выращивании фиников и устном рассказывании историй — культурных практиках, которые отражают жизнестойкость древних обществ пустыни. Несмотря на нынешние сверхзасушливые условия, между 6000 и 5000 годами назад этот регион переживал периоды повышенной влажности, в результате чего из-за обильных осадков образовывались неглубокие озера. На этих озерах сохранились разнообразные экосистемы, включая флору, фауну, растения и водоросли — все это важные ключи к созданию более полной картины жизни в тех местах, которые когда-то считались непригодными для жизни.