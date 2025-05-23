В Москве наступило метеорологическое лето

По словам Леуса, несмотря на прохладу в начале дня 22 мая, когда температура опускалась до +6,2 градуса, к вечеру воздух значительно прогрелся — до более чем +23 градусов. «Таким образом, среднесуточная температура воздуха составила плюс 15,5 градуса, а именно уверенное превышение отметки в плюс 15 градусов, а прогнозы на ближайшие 5−6 дней подтверждают это, и говорит о начале метеорологического лета», — написал синоптик в своем Telegram-канале.