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В Москве наступило метеорологическое лето

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. В Москве наступило метеорологическое лето, и произошло это на четыре дня раньше обычного, сообщил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Об этом свидетельствует среднесуточная температура воздуха, которая достигла +15,5 градуса, а также прогнозы, обещающие сохранение теплой погоды в ближайшие 5−6 дней.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 55% 754 мм рт. ст. +15°
Источник: Олег Елков/ТАСС

По словам Леуса, несмотря на прохладу в начале дня 22 мая, когда температура опускалась до +6,2 градуса, к вечеру воздух значительно прогрелся — до более чем +23 градусов. «Таким образом, среднесуточная температура воздуха составила плюс 15,5 градуса, а именно уверенное превышение отметки в плюс 15 градусов, а прогнозы на ближайшие 5−6 дней подтверждают это, и говорит о начале метеорологического лета», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Леус отметил, что метеорологическое лето в 2025 году стартовало в столице на 4 дня ранее климатических сроков.