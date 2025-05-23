В Госдуме предложили запретить невозвратные билеты на самолеты

В РФ выступили с предложением запретить продажу невозвратных билетов на самолеты.
В Госдуме предложили полностью запретить продажу невозвратных авиабилетов. С такой инициативой выступил депутат думы Михаил Матвеев, который направил соответствующее обращение в адрес председателя правительства России Михаила Мишустина.
«Решением подобной ситуации в интересах граждан был бы запрет невозвратных билетов в принципе, с тем, чтобы имея возможность получить за сданный билет хотя бы небольшую сумму, 300, 500, 1000 рублей, пассажир его сдавал, и тем самым другие граждане могли воспользоваться возможностью приобрести данный билет», — написал Матвеев в письме. Текст документа есть в распоряжении URA.RU.
По словам депутата, с наступлением сезона отпусков вновь возникает вопрос доступности авиабилетов, который вызывает многочисленные обращения граждан. Проблема касается не только стоимости билетов, но и их фактического наличия, особенно на востребованных туристических направлениях. В связи с этим Матвеев обратил внимание на ситуацию с «невозвратными тарифами», которые предлагают авиакомпании.
Несмотря на кажущуюся обоснованность введения подобных тарифов — более низкая цена и возможность самостоятельного выбора для потребителя — невозможность вернуть хотя бы часть стоимости при отказе от поездки приводит к ряду негативных последствий, считает депутат. Граждане, по различным причинам вынужденные отменить путешествие, не сдают купленные билеты и не уведомляют перевозчика о том, что место останется незанятым. В результате такие билеты считаются проданными, и приобрести их другие желающие не могут, несмотря на наличие свободных мест на рейсе. Таким образом, практически на каждом рейсе остаются несколько пустых кресел, тогда как другие пассажиры не имеют возможности воспользоваться этим направлением.
Матвеев также отметил, что для авиаперевозчиков запрет невозвратных билетов может быть экономически выгоден: одно и то же место можно продать повторно, увеличив доходы компаний в высокий сезон. В обращении парламентарий просит рассмотреть предложение о запрете невозвратных билетов с учетом изложенных доводов и проинформировать его о результатах рассмотрения.
Ранее россиян предупредили о росте цен на авиабилеты. Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что модернизация российских аэропортов с участием частного капитала приведет к росту цен на авиабилеты примерно на 150 рублей. По его словам, эту информацию подтвердили представители ВЭБа и Сбербанка.