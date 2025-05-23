В Госдуме предложили запретить невозвратные билеты на самолеты

Несмотря на кажущуюся обоснованность введения подобных тарифов — более низкая цена и возможность самостоятельного выбора для потребителя — невозможность вернуть хотя бы часть стоимости при отказе от поездки приводит к ряду негативных последствий, считает депутат. Граждане, по различным причинам вынужденные отменить путешествие, не сдают купленные билеты и не уведомляют перевозчика о том, что место останется незанятым. В результате такие билеты считаются проданными, и приобрести их другие желающие не могут, несмотря на наличие свободных мест на рейсе. Таким образом, практически на каждом рейсе остаются несколько пустых кресел, тогда как другие пассажиры не имеют возможности воспользоваться этим направлением.