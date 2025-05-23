Повышение пенсий и выплат на детей, контроль за переводами — какие законы вступят с 1 июня

С 1 июня в России повысят пенсии и выплаты для детей для некоторых пенсионеров и семей.
В России с 1 июня 2025 года вступает в силу целый ряд новых законов. Один из них увеличивает пособия на детей в некоторых семьях, а также повышает пенсии для нескольких групп пенсионеров. Другой — вводит налоговые обязательства за переводы, которые ФНС сочтет доходом, и, помимо этого, ограничивает возможности злоумышленников обманывать граждан через телефонные звонки и банковские операции. Вдобавок, вводится въезд в Россию по QR-кодам, ужесточается контроль за лекарствами и финансированием экстремистов. Подробнее о нововведениях — в материале URA.RU.
Увеличение выплат.
Пособия на детей.
Выплаты на детей предусмотрены для семей, чей доход снизился и не достигает уровня минимального прожиточного минимумаФото: Размик Закарян © URA.RU.
С 1 июня в РФ будет увеличен размер пособий на детей, что затронет те семьи, которые в июне будут повторно оформлять выплаты, назначенные ранее — в 2024 году. При этом универсальной индексации не предусмотрено: повышение выплат коснется только семей, чей доход снизился, поскольку такие меры привязаны к величине прожиточного минимума, увеличенному с 1 января 2025 года.
Право на получение данных пособий имеют:
семьи с детьми в возрасте до 17 лет;беременные женщины, вставшие на учет в медицинские учреждения до наступления двенадцатой недели беременности;усыновители и опекуны.
Основным критерием для получения поддержки является среднедушевой доход семьи, который должен быть ниже регионального прожиточного минимума. Размер пособия варьируется в зависимости от уровня дохода и может составлять 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума.
Пересмотр размеров выплат затронет как федеральные, так и региональные программы поддержки. Так, в Самарской области с 1 июня выплатят по 1,5 тысячи рублей на каждого ребенка:
семьям, постоянно проживающим на территории региона и воспитывающим четырех и более детей;отцам-одиночкам, самостоятельно воспитывающим троих и более детей;матерям-одиночкам с двумя и более детьми.
В Свердловской области с 1 июня вводятся две новые выплаты:
Компенсация стоимости аренды жилья в размере до 15 тысяч рублей ежемесячно для семей с детьми, где оба родителя обучаются очно в вузах или колледжах региона (при условии рождения ребенка после 1 января 2025 года);Единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей на приобретение товаров первой необходимости для женщин до 23 лет включительно, родивших первого ребенка после 1 января 2025 года.
Повышение пенсий.
Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, повысят выплатыФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
С 1 июня размер пенсий будет увеличен для ряда групп населения. Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, а также граждане с инвалидностью I группы, получившие соответствующий статус в мае, смогут рассчитывать на дополнительную ежемесячную выплату в размере 8728 рублей. Кроме того, гражданам, ранее работающим, а затем вышедшим на пенсию, пенсии будут пересчитаны с учетом пропущенных индексаций.
Все перерасчеты осуществляются в автоматическом режиме, обращаться в органы социальной защиты или подавать заявления не требуется. В то же время при смене места жительства и переезде в другой регион размер пенсионных выплат может быть скорректирован в соответствии с региональными нормативами.
Борьба с мошенничеством.
Контроль за переводами физлицам.
ФНС будет обращать пристальное внимание на переводы денежных средствФото: Илья Московец © URA.RU.
С 1 июня Федеральная налоговая служба ужесточит контроль за денежными переводами между частными лицами. В случае, если она сочтет поступления доходом, возможно доначисление налогов.
К числу операций, не вызывающих вопросов у ФНС, относятся переводы в пользу друзей и родственников, возвраты занятых средств, а также подарки. Однако при регулярных поступлениях, оплате за оказанные услуги или продаже имущества могут приписать новые налоговые обязательства.
Особое внимание будет уделяться частным лицам и организациям, не имеющим официальных доходов, но часто получающим крупные суммы. Если переводы похожи на оплату консультаций, перепродажи или иных услуг, такие операции будут рассматриваться как облагаемые налогом. Оплата без выдачи чеков, использование личных банковских карт для предпринимательской деятельности, маскировка платежей под подарки и оформление регулярных переводов как единичных теперь запрещены.
Во избежание претензий со стороны налоговой службы рекомендуется сохранять все подтверждающие документы. Среди них — договоры, расписки и иные подтверждения финансовых операций.
Блокировка карты за подозрительное снятие денег.
При подозрении на мошенничество, банкоматы будут ограничивать выдачу наличныхФото: Илья Московец © URA.RU.
С 1 июня в России вводятся новые меры, направленные на противодействие телефонному и интернет-мошенничеству. Они разработаны с целью усложнить злоумышленникам доступ к средствам граждан и снизить количество случаев обмана.
В соответствии с нововведениями, кредитные организации получат право приостанавливать подозрительные переводы и ограничивать выдачу наличных денежных средств через банкоматы. В случае, если система обнаружит признаки принуждения клиента к снятию денег — например, когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков, — банкоматы смогут выдавать не более 50 тысяч рублей в сутки. Указанное ограничение будет действовать в течение 48 часов.
Дополнительно, при получении рекомендаций от Центробанка о повышенных рисках мошенничества, банки будут обязаны установить дополнительный месячный лимит на снятие наличных через банкоматы — не более 100 тысяч рублей. Эти меры призваны дать гражданам возможность своевременно распознать попытку обмана и предотвратить передачу значительных сумм мошенникам.
Въезд в РФ по QR-коду.
Для граждан стран, с которыми у России действует безвизовый режим, введут контроль по QR-кодуФото: Денис Моргунов © URA.RU.
С 30 июня в России начнут действовать обновленные правила пересечения границы для граждан государств, с которыми установлен безвизовый режим. Это нововведение распространяется, в частности, на жителей Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и других стран, имеющих соответствующие соглашения с РФ. Исключение сделано только для граждан Беларуси и детей младше шести лет — для этих категорий порядок въезда останется прежним.
В соответствии с новыми требованиями, для пересечения российской границы иностранным гражданам потребуется заранее оформить специальный QR-код через мобильное приложение «Госуслуги RuID». Для этого необходимо:
установить приложение;пройти процедуру регистрации;создать личный кабинет;загрузить фотографию;указать персональные данные.
Для въезда в Россию потребуется сервис «Госуслуг’Фото: Денис Моргунов © URA.RU.
Не позднее чем за 72 часа до планируемого въезда в Россию потребуется заполнить электронное заявление, указав цель визита и предполагаемые сроки пребывания. В экстренных ситуациях, таких как болезнь или смерть близкого родственника, заявление разрешается подать не позднее чем за четыре часа до въезда.
Оформленное разрешение будет действительно в течение 90 дней. В случае если гражданин за этот период не прибудет на территорию России, потребуется повторная подача заявления. Для несовершеннолетних и недееспособных иностранных граждан заявку оформляет родитель или законный представитель, уже обладающий действующим разрешением на въезд.
Через приложение также предоставляется возможность получения государственных услуг в онлайн-формате, записи на прием в органы МВД, оформления страховых полисов и подачи необходимых документов. Основной функцией сервиса станет предоставление паспортных данных и информации о поездке в виде QR-кода непосредственно при прохождении паспортного контроля.
Новые правила продажи лекарств.
В России ужесточат контроль за продажей просроченных или списанных лекарствФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
С 1 июня вступает в силу новая система, предусматривающая полный запрет на реализацию просроченных лекарств. Аптеки будут использовать специальную платформу мониторинга, которая теперь интегрирована с кассовыми аппаратами.
При попытке продажи медикамента кассовое оборудование автоматически сверяет его статус в единой системе. В случае, если препарат оказался просроченным, отозванным либо признан поддельным, операция по продаже будет моментально заблокирована.
Каждый лекарственный препарат снабжен уникальным идентификационным кодом, позволяющим системе однозначно определить его подлинность и соответствие требованиям. Помимо этого, перед совершением сделки фармацевт обязан проверить глобальный идентификационный номер товара, что позволит предотвратить попадание фальсификата в оборот.
Внедрение указанных мер основано на поправках в законодательство, вступивших в силу с 1 марта 2025 года. Новые нормы категорически запрещают продажу препаратов, отсутствующих в системе мониторинга, с истекшим сроком годности, а также тех, чье применение приостановлено или запрещено. Реализация контрафактной продукции также находится под строгим запретом.
Ограничения на финансирование экстремистов.
В России ужесточат контроль за финансированием экстремистовФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
С 1 июня вступает в силу обновленный закон, направленный на ужесточение мер по противодействию финансированию экстремистской деятельности. В соответствии с внесенными поправками будет расширен контроль над финансовыми потоками, которые могут быть использованы для поддержки экстремистских организаций и их действий.
Новое определение финансирования экстремизма включает передачу или сбор денежных средств, а также предоставление финансовых услуг в случае, если лицо осознанно содействует экстремистским структурам, организует подготовку преступлений или способствует деятельности подобных групп. Данные положения распространяются на все правонарушения, квалифицируемые как экстремистские согласно Уголовному кодексу РФ. Кроме того, законодательство предусматривает расширение оснований для включения физических и юридических лиц в специальные перечни, отражающие их причастность к экстремизму.