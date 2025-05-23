Повышение пенсий и выплат на детей, контроль за переводами — какие законы вступят с 1 июня

В России с 1 июня 2025 года вступает в силу целый ряд новых законов. Один из них увеличивает пособия на детей в некоторых семьях, а также повышает пенсии для нескольких групп пенсионеров. Другой — вводит налоговые обязательства за переводы, которые ФНС сочтет доходом, и, помимо этого, ограничивает возможности злоумышленников обманывать граждан через телефонные звонки и банковские операции. Вдобавок, вводится въезд в Россию по QR-кодам, ужесточается контроль за лекарствами и финансированием экстремистов. Подробнее о нововведениях — в материале URA.RU.