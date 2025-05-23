Белстат сказал, сколько картофеля один белорус съедает за год. Подробности обнародованы на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
По информации Национального статистического комитета, в 2024 году один белорус в среднем съел 56 килограммов картофеля и 242 штуки яиц. Также сказано, что на одного человека в прошлом году пришлось 72 килограмма ягод и фруктов, а также 88 килограммов овощей и бахчевых.
Ранее МАРТ заинтересовался ценами на яйца и рекомендовал снизить торговые надбавки.
Тем временем МАРТ сообщил, что сбор молодого картофеля в Беларуси перенесли на конец июня.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал всем высаживать картошку из-за колоссального спроса.
А еще синоптики сказали белорусам о сильных дождях с грозами и ветре до 20 м/с 23 мая.