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Белстат сказал, сколько картофеля один белорус съедает за год

Белстат обнародовал, сколько картофеля и яиц съедает один белорус за год.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сказал, сколько картофеля один белорус съедает за год. Подробности обнародованы на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

По информации Национального статистического комитета, в 2024 году один белорус в среднем съел 56 килограммов картофеля и 242 штуки яиц. Также сказано, что на одного человека в прошлом году пришлось 72 килограмма ягод и фруктов, а также 88 килограммов овощей и бахчевых.

Ранее МАРТ заинтересовался ценами на яйца и рекомендовал снизить торговые надбавки.

Тем временем МАРТ сообщил, что сбор молодого картофеля в Беларуси перенесли на конец июня.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал всем высаживать картошку из-за колоссального спроса.

А еще синоптики сказали белорусам о сильных дождях с грозами и ветре до 20 м/с 23 мая.