Белстат сказал, сколько картофеля один белорус съедает за год

По информации Национального статистического комитета, в 2024 году один белорус в среднем съел 56 килограммов картофеля и 242 штуки яиц. Также сказано, что на одного человека в прошлом году пришлось 72 килограмма ягод и фруктов, а также 88 килограммов овощей и бахчевых.