Врач раскритиковала популярный метод защиты суставов

Тейпы отличаются высокой растяжимостью, приближенной к свойствам человеческой кожи, и могут держаться на теле до 3−5 дней. Производители тейпов заявляют о множестве положительных эффектов: от уменьшения болевых ощущений до улучшения тонуса мышц. Однако, по словам врача, современные клинические исследования не подтверждают в полной мере эти характеристики. В частности, нет убедительных доказательств лимфодренажного эффекта или значимого повышения кровотока при использовании тейпов.