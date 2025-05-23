Эксперт советует красноярцам, как уберечь свои деньги при онлайн-платежах

Финансовые организации используют токенизацию — создание виртуальной копии банковской карты. Даже если злоумышленники перехватят код, он не будет полезен, так как это временный аналог реквизитов. Также рекомендуется использовать виртуальные карты с ограниченным балансом для онлайн-покупок, чтобы защитить основные средства на счете.