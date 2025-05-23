Эксперт советует красноярцам, как уберечь свои деньги при онлайн-платежах

В эпоху цифровых технологий оплата картой и через телефон стала обыденностью, но вместе с удобством возросли и риски. Кирилл Аксенов, руководитель проектов «МегаФона», рассказывает, как защитить свои финансы от кибермошенников.
Первым шагом к безопасности является соблюдение базовых правил кибергигиены. Используйте только проверенные платформы с хорошей репутацией, обращайте внимание на отзывы пользователей и наличие контактной информации. Важно, чтобы адрес сайта точно совпадал с официальным доменом, поскольку даже небольшая ошибка может указывать на фишинговый сайт.
Основой защиты при онлайн-платежах является TLS-протокол, обеспечивающий шифрование данных. Наличие значка замка в адресной строке браузера подтверждает защиту соединения. Однако стоит помнить, что браузер может выдавать предупреждения и на сайтах надежных организаций, например, банков, из-за отсутствия сертификата.
Финансовые организации используют токенизацию — создание виртуальной копии банковской карты. Даже если злоумышленники перехватят код, он не будет полезен, так как это временный аналог реквизитов. Также рекомендуется использовать виртуальные карты с ограниченным балансом для онлайн-покупок, чтобы защитить основные средства на счете.
Используйте сложные пароли для банковских приложений, регулярно меняйте их и включайте двухфакторную аутентификацию. Биометрические данные также добавляют дополнительный уровень защиты. Не привязывайте к банковским приложениям сим-карты, оформленные на других людей.
Не сохраняйте данные карты в браузере или на редко используемых сайтах, и будьте осторожны при использовании публичных Wi-Fi сетей. Регулярно обновляйте операционную систему и приложения.
Мониторьте транзакции, настройте push-уведомления и еженедельно проверяйте выписки. Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают CVV-код или полные реквизиты карты по телефону или в сообщениях.
Соблюдение этих правил, в сочетании с современными технологиями защиты, обеспечит надежную защиту финансовых данных в цифровом мире.