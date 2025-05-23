«Умнее всех!»: Тарасова прокомментировала примирение Медведевой и Загитовой

— Молодцы девочки, умнее всех! Я не знаю, кто был инициатором примирения. Просто молодцы, наконец-то! Если они помирились, то обе хотели этого, разве нет? Когда люди мирятся, они, наверное, оба хотят этого. Лучше выступать вместе, чем сердиться на друга непонятно за что, — заявила Тарасова в разговоре с Gazeta.ru.