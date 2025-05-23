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«Умнее всех!»: Тарасова прокомментировала примирение Медведевой и Загитовой

Фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова уладили свой конфликт. Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала примирение спортсменок.

Фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова уладили свой конфликт. Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала примирение спортсменок.

Так, Медведева примет участие в шоу Загитовой, а Алина посетила YouTube-передачу Евгении.

Тарасова считает, что примирение фигуристок стало возможным благодаря их обоюдному желанию.

— Молодцы девочки, умнее всех! Я не знаю, кто был инициатором примирения. Просто молодцы, наконец-то! Если они помирились, то обе хотели этого, разве нет? Когда люди мирятся, они, наверное, оба хотят этого. Лучше выступать вместе, чем сердиться на друга непонятно за что, — заявила Тарасова в разговоре с Gazeta.ru.

Ранее стало известно, что правительство Татарстана отказало фигуристке Алине Загитовой в возведении спортивной школы из-за стоимости реализации проекта. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова.

Евгения Медведева рассказала о своих проблемах со здоровьем, из-за которых врачи рекомендовали ей не выступать на льду. Фигуристка поделилась, что у нее экстрасистолы в организме в огромном количестве.