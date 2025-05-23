Участники СВО из Ленинградской области получат гранты на создание своего дела

О том, как проходит обучение первого потока, губернатор Александр Дрозденко 19 мая доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Глава Ленинградской области отметил, что регион создает долгосрочную программу помощи участникам СВО, формируя серию грантов от 750 тысяч до 10 миллионов рублей. В ближайшее время стартует второй поток программы «Бизнес героев 47».