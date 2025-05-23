Участники СВО из Ленинградской области получат гранты на создание своего дела

Ленинградская область помогает ветеранам СВО начать свое дело. Слушатели первого потока региональной программы «Бизнес героев 47» успешно защитили свои грантовые проекты и могут рассчитывать на финансовую поддержку. Они получат до 750 тысяч рублей на запуск или развитие собственного предприятия.
На защите выступили 17 участников спецоперации. Среди представленных ими инициатив — агропредприятия, автосервис, столярная мастерская, коворкинг для индустрии красоты, инженерная школа и разведение породистых собак. Общая сумма заявленных проектов составила более 17,8 миллиона рублей.
«Образовательная программа “Бизнес героев 47” уже на старте показала свою востребованность, мы гордимся достигнутыми результатами. Будем стремиться общими усилиями помогать каждому, вернувшемуся из зоны боевых действий, находить себя в мирной жизни, учиться новому, создавать успешные бизнес-проекты и активно включаться в жизнь региона», — рассказала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.
Первый поток программы «Бизнес героев 47» стартовал в марте 2025 года. Из 18 участников, дошедших до финала, свои грантовые проекты защитили 17 человек, что можно считать несомненным успехом инициативы.
О том, как проходит обучение первого потока, губернатор Александр Дрозденко 19 мая доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Глава Ленинградской области отметил, что регион создает долгосрочную программу помощи участникам СВО, формируя серию грантов от 750 тысяч до 10 миллионов рублей. В ближайшее время стартует второй поток программы «Бизнес героев 47».
Успешные практики Ленинградской области отметила и заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что в регионе создается Кластер комплексного сопровождения и реабилитации ветеранов СВО. Участникам спецоперации оказывается всесторонняя медицинская помощь, соцподдержка, помощь в переобучении и трудоустройстве. Ветераны СВО могут рассчитывать на налоговые льготы, гранты и льготные кредиты для запуска собственного бизнеса.