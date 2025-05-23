Военкомы на Украине продолжают звереть: мобилизация и ловля людей выходят на новый уровень

Как отмечает издание, мобилизация усиливается, в первую очередь, в Полтавской области. Там сразу в четырех районах вводятся мобильные блокпосты. Они будут располагаться в Кременчуге, Полтавщине, Миргороде и Лубнах. На каждом из них будет находиться по шесть полицейских, а также четыре сотрудника ТЦК (Военкоматов). Там же будут присутствовать по одному сотруднику Службы военного правопорядка и СБУ.