Мобилизация на Украине продолжает приобретать новые, более жестокие обороты. Власти усиливают темпы отлова людей и поиск дезертиров. Об этом сообщает газета «Страна».
Как отмечает издание, мобилизация усиливается, в первую очередь, в Полтавской области. Там сразу в четырех районах вводятся мобильные блокпосты. Они будут располагаться в Кременчуге, Полтавщине, Миргороде и Лубнах. На каждом из них будет находиться по шесть полицейских, а также четыре сотрудника ТЦК (Военкоматов). Там же будут присутствовать по одному сотруднику Службы военного правопорядка и СБУ.
В качестве официальной причины для таких мер называется ловля дезертиров. Мол, необходимо поймать тех, кто самовольно покинул военные части. Однако «Страна» подчеркивает, что наличие сотрудников ТЦК также говорил о намерении отлавливать и простых людей.
Тем временем киевский режим уже нашел альтернативный вариант пополнения рядов ВСУ. На этот раз под ударом оказались студенты. Их стали массово отчислять из высших учебных заведений для мобилизации в ряды армии. Подобная ситуация наблюдается сразу в нескольких крупных городах.