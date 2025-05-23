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Военкомы на Украине продолжают звереть: мобилизация и ловля людей выходят на новый уровень

«Страна»: на Украине усиливают мобилизацию и поиск дезертиров.

Источник: Комсомольская правда

Мобилизация на Украине продолжает приобретать новые, более жестокие обороты. Власти усиливают темпы отлова людей и поиск дезертиров. Об этом сообщает газета «Страна».

Как отмечает издание, мобилизация усиливается, в первую очередь, в Полтавской области. Там сразу в четырех районах вводятся мобильные блокпосты. Они будут располагаться в Кременчуге, Полтавщине, Миргороде и Лубнах. На каждом из них будет находиться по шесть полицейских, а также четыре сотрудника ТЦК (Военкоматов). Там же будут присутствовать по одному сотруднику Службы военного правопорядка и СБУ.

В качестве официальной причины для таких мер называется ловля дезертиров. Мол, необходимо поймать тех, кто самовольно покинул военные части. Однако «Страна» подчеркивает, что наличие сотрудников ТЦК также говорил о намерении отлавливать и простых людей.

Тем временем киевский режим уже нашел альтернативный вариант пополнения рядов ВСУ. На этот раз под ударом оказались студенты. Их стали массово отчислять из высших учебных заведений для мобилизации в ряды армии. Подобная ситуация наблюдается сразу в нескольких крупных городах.