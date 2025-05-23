Некоторых бойцов СВО после ночи с секс-работницами находили мертвыми

— Обычно говорят, что если ты будешь спать с украинкой, то есть риск, что живым можешь не вернуться. Но думаю, что говорят так не из-за агентов ВСУ, а чтобы солдат не начал все время пить, ходить к проституткам, — цитирует «Биста» Lenta.ru.