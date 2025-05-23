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КДК РФС принял решение по красной карточке защитнику самарских «Крыльев» Бейлу

В контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза подчеркнули: Карасев правильно удалил голландца в домашнем матче против «Спартака».

В контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС) подчеркнули: Карасев правильно удалил голландца в домашнем матче против «Спартака».

Гленн Бейл покинул поле в начале встречи, на 10-й минуте. Позже, на 50-й, главный судья показал второй «горчичник» его одноклубнику Фернандо Костанце. В итоге самарцы доигрывали вдевятером. Потерпели поражение — 0:2 (12+).

После этого легионера «зелено-бело-синих» пригласили на заседание КДК РФС. Неизвестно, посетил ли. Но там объяснили: Сергей Карасев правильно удалил защитника.

«КДК решил дисквалифицировать Бейла на два матча, из которых один реальный, второй — условный. Плюс испытательный срок на полгода», — уточнил глава комитета Артур Григорьянц «Матч ТВ».

Недавно сообщали, что голландцем интересуются другие отечественные коллективы. Однако конкретики по этому направлению пока нет. Контракт с «КС» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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