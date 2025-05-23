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Разработанные РАН пробиотики будут выпускать в Оренбургской области

Предприятие «Компонент Лактис» планирует выйти на производство 1 млн капсул в месяц к концу 2025 года.

ОРЕНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Предприятие «Компонент Лактис» из Оренбургской области в сотрудничестве с Российской академией наук (РАН) планирует выпускать новый пробиотический препарат для восстановления кишечного микробиома, который находится на этапе госрегистрации. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Компонент Лактис», ведущая биотехнологическая компания из города Бугуруслана, заключила лицензионное соглашение с Российской академией наук о производстве новых видов пробиотиков. Компания намерена использовать передовые научные разработки академии для организации производства инновационной продукции", — сказано в распространенном сообщении.

Расширение линейки выпускаемой продукцией, как отмечают в пресс-службе, подтверждает развитие связей науки и производства, а также нацеленность производителя на импортозамещение.

«В условиях закрытия границ и роста спроса на отечественную продукцию “Компонент Лактис” активно разрабатывает и внедряет собственные решения. Мы уже представили линейку из 25 продуктов для молочной промышленности, успешно работающих в направлении импортозамещения», — приводятся в сообщении слова директора компании Олега Вашурина.

Для запуска в производство нового пробиотического продукта, направленного на восстановление кишечного микробиома, на предприятии успешно внедрили технологический процесс капсуляции микробной биомассы. Выход на производство 1 млн капсул в месяц планируют к концу 2025 года.

Предприятие «Компонент Лактис», как отмечают в правительстве, имеет 30-летний опыт промышленного культивирования микроорганизмов. Их производственный комплекс в Бугуруслане Оренбургской области является одним из крупнейших в России в данной сфере.