Разработанные РАН пробиотики будут выпускать в Оренбургской области

«В условиях закрытия границ и роста спроса на отечественную продукцию “Компонент Лактис” активно разрабатывает и внедряет собственные решения. Мы уже представили линейку из 25 продуктов для молочной промышленности, успешно работающих в направлении импортозамещения», — приводятся в сообщении слова директора компании Олега Вашурина.