Центральные пруды в Хабаровске облюбовали краснокнижные птицы

Краснокнижные утки-мандаринки прижились в хабаровском парке отдыха. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», прогуливающиеся вдоль центральных прудов хабаровчане могут заметить не одну пару пернатых. Время от времени птицы выходят из воды просушить перышки на конструкциях фонтанного комплекса, не обращая особого внимания на любующихся ими людей.
Как отмечают сотрудники городского парка отдыха, прилетают сюда утки уже несколько лет подряд, выводят потомство. На зеленой территории «Динамо» пернатые присмотрели несколько мест для своего гнездования. А они, к слову, входят в число птиц, которые гнездятся в дуплах. Помимо этого, для мандаринок создали дополнительные домики — дуплянки.
Встретить на этой особо охраняемой территории можно не только ярких уток, но и другие виды птиц. В большом количестве тут есть привычные всем голуби, воробьи и сороки. Приметить возможно несколько видов дятлов, например, большого пестрого или седого, а также снегирей, дроздов, поползней и других. Или пушистых обитателей — тех же бурундуков и белок.