Центральные пруды в Хабаровске облюбовали краснокнижные птицы

Встретить на этой особо охраняемой территории можно не только ярких уток, но и другие виды птиц. В большом количестве тут есть привычные всем голуби, воробьи и сороки. Приметить возможно несколько видов дятлов, например, большого пестрого или седого, а также снегирей, дроздов, поползней и других. Или пушистых обитателей — тех же бурундуков и белок.