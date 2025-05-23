Губернатор Краснодарского края Кондратьев поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет издание освещает ключевые события страны, является символом нескольких поколений и остается востребованным.
В поздравительной телеграмме Кондратьев отметил, что свой путь «Комсомольская правда» начала в непростое время перемен. Однако продолжала уверенно идти вперед вместе со всей страной, разделяя ее трудности. В годы Великой Отечественной войны журналисты служили на фронте, были простыми солдатами и даже фиксировали реальную картину происходящего.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Фото: Эрик Романенко/ТАСС.
«Помогали запечатлеть бесценную память о ратном и трудовом подвиге наших отцов и дедов. И эта сопричастность ко всему, чем живут страна и народ, что затрагивает их интересы, сохраняется сквозь десятилетия», — добавил Кондратьев.
Он также отметил, что за прошедшие годы «Комсомольская правда» выросла в многопрофильный холдинг. И сегодня он по праву входит в число лидеров в России, расширяя охваты за рубежом. Все благодаря преданности традициям, профессионализму, а также открытостью к инновациям и умению честно рассказывать о самом главном.
«Искренне желаю вам, уважаемая Олеся Вячеславовна, всем сотрудникам и ветеранам легендарной комсомолки — дальнейших успехов и ярких свершений на большом творческом пути, вдохновения и неуемного настроя еще на долгие годы», — подытожил Кондратьев.
«Комсомольская правда» является одной из старейших газет России. Она была основана 24 мая 1925 года и уже через считанные дни отпразднует свое 100-летие. За это время издание прошло путь от молодежного печатного органа до крупного медиахолдинга, включающего в себя множество ресурсов. При этом «Комсомольская правда» всегда стремилась быть рядом с читателями, отражая важнейшие события в жизни России.