Губернатор Краснодарского края Кондратьев поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

«Комсомольская правда» является одной из старейших газет России. Она была основана 24 мая 1925 года и уже через считанные дни отпразднует свое 100-летие. За это время издание прошло путь от молодежного печатного органа до крупного медиахолдинга, включающего в себя множество ресурсов. При этом «Комсомольская правда» всегда стремилась быть рядом с читателями, отражая важнейшие события в жизни России.