Чтобы дети не забыли, что такое школа: как провести каникулы с пользой

— Постарайтесь быть рядом не только физически, но и по-настоящему вовлеченно: поиграйте в настольную игру, сходите вместе на прогулку, обсудите, что он смотрит или читает, — посоветовала Василькова. — Если вы разделяете хотя бы часть его интересов, ребенок чувствует, что он вам важен не только как «ученик» с оценками, но и как полноценная личность. Такое взаимодействие укрепляет доверие и делает ваши отношения глубже — это фундамент, на котором потом будет проще говорить и о сложностях, и о будущем.