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В Самаре качели вернут после ремонта в сквер Куйбышева к осени

В Самаре качели из сквера Куйбышева находятся на ремонте.

Источник: администрация Самары

В Самаре местные жители под одним из постов губернатора поинтересовались, когда вернут качели в сквер им. Куйбышева. На ситуацию отреагировали в департаменте ГХиЭ Самары.

«По информации “Спецремстройзеленхоз”, сейчас качели находятся на ремонте, идет закупка необходимых материалов. Работы планируется завершить к осени. Мы ценим вашу активную позицию и заботу о состоянии парка, приносим извинения за ожидание», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Самаре в новом сезоне волонтеры «Том Сойер Феста» благоустроят Сад наличников и отреставрируют дом на Братьев Коростелевых.

Также в Самарской области в этом году было создано новое министерство. Оно занимается вопросами градостроительной политики. министр градостроительства Андрей Грачев рассказал о планах в регионе, в том числе о ЗАГСе и гостинице в Тольятти, изучении Безымянки.