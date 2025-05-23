В Самаре качели вернут после ремонта в сквер Куйбышева к осени

В Самаре местные жители под одним из постов губернатора поинтересовались, когда вернут качели в сквер им. Куйбышева. На ситуацию отреагировали в департаменте ГХиЭ Самары.
«По информации “Спецремстройзеленхоз”, сейчас качели находятся на ремонте, идет закупка необходимых материалов. Работы планируется завершить к осени. Мы ценим вашу активную позицию и заботу о состоянии парка, приносим извинения за ожидание», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, в Самаре в новом сезоне волонтеры «Том Сойер Феста» благоустроят Сад наличников и отреставрируют дом на Братьев Коростелевых.
Также в Самарской области в этом году было создано новое министерство. Оно занимается вопросами градостроительной политики. министр градостроительства Андрей Грачев рассказал о планах в регионе, в том числе о ЗАГСе и гостинице в Тольятти, изучении Безымянки.