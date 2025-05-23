Дмитрий Медведев поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил «Комсомольскую правду» с ее столетним юбилеем. Теплые слова политик направил в редакцию телеграммой.
«Уважаемые друзья! Примите мои поздравления по случаю 100-летия со дня выхода первого номера Комсомольской правды. Легендарная Комсомолка занимает особое место в ряду отечественных СМИ», — пишет Медведев.
Спикер подчеркивает, что многолетний творческий путь газеты всегда был связан с важнейшими событиями в истории России. Журналисты, писатели, поэты, ученые и общественные деятели ведут на страницах «Комсомольской правды» искренний, а главное заинтересованный диалог с читателями.
«Огромная признательность всем сотрудникам газеты, благодаря которым многомиллионная аудитория получает оперативную и обьективную информацию на самые актуальные темы», — подчеркивает зампред Совбеза РФ.
Как KP.RU писал ранее, россияне рассказали, за что любят «Комсомольскую правду» и поздравили газету со 100-летием.