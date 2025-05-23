Дмитрий Медведев поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

Спикер подчеркивает, что многолетний творческий путь газеты всегда был связан с важнейшими событиями в истории России. Журналисты, писатели, поэты, ученые и общественные деятели ведут на страницах «Комсомольской правды» искренний, а главное заинтересованный диалог с читателями.