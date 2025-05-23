FT: Мерц поддержал запрет на строительство газопровода «Северный поток»

Санкции затронут швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG, владеющую трубопроводами, а также любые другие организации, которые могут быть задействованы в их запуске. Хотя Германия не контролирует инфраструктуру напрямую, для её реактивации потребуется одобрение Берлина.