FT: Мерц поддержал запрет на строительство газопровода «Северный поток»

Канцлер Германии Фридрих Мерц активно поддерживает инициативу Евросоюза по введению запрета на строительство и восстановление газопровода «Северный поток». Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники, это решение призвано заблокировать возможные попытки России и США возобновить газовое сотрудничество.
На этой неделе правительство Германии одобрило включение трубопровода в новый пакет санкций ЕС против России. По данным трёх чиновников, Мерц стремится пресечь любые внутренние дискуссии о потенциальном восстановлении газопровода.
«Карательные меры являются для Мерца способом европеизировать судьбу трубопровода, вместо того чтобы Берлину самостоятельно противостоять потенциальному давлению США и России», — говорится в публикации.
Санкции затронут швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG, владеющую трубопроводами, а также любые другие организации, которые могут быть задействованы в их запуске. Хотя Германия не контролирует инфраструктуру напрямую, для её реактивации потребуется одобрение Берлина.
Ранее руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает над новыми санкциями, включающими ограничения против газопроводов «Северных потоков» и российской нефти, чтобы попытаться оказать давление на Россию.