В Омском Дендросаду зацвела уникальная «Золотистая» Ель Гензе

В Омском Дендросаду сейчас можно увидеть настоящее чудо природы — уникальную «Золотистую» Ель. Сорт был выведен талантливым селекционером Гербертом Гензе. По рассказам современников, новогодняя игрушка в форме золотой ели — одно из самых теплых и ярких детских воспоминаний будущего агронома-селекционера. Еще тогда в его голову закралась мысль о том, как бы здорово было, если б ели были не только зелеными, а золотистыми.