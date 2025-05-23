В Омском Дендросаду зацвела уникальная «Золотистая» Ель Гензе

В Омском Дендросаду сейчас можно увидеть настоящее чудо природы — уникальную «Золотистую» Ель. Сорт был выведен талантливым селекционером Гербертом Гензе. По рассказам современников, новогодняя игрушка в форме золотой ели — одно из самых теплых и ярких детских воспоминаний будущего агронома-селекционера. Еще тогда в его голову закралась мысль о том, как бы здорово было, если б ели были не только зелеными, а золотистыми.
Всю жизнь Герберт Иванович искал варианты создания такой ели. И даже получил Гран-при за выведение и акклиматизацию Сибирской Колючей и Голубой Ели формы «Золотистая». Сегодня его творение радует посетителей Дендросада своим необыкновенным праздничным нарядом. Особенность этой ели заключается в том, что она «цветет» только весной.
«В результате весной молодые побеги приобретают золотистый оттенок на 1−2 недели, причем длительность этого периода зависит от погодных условий: прохладная и влажная погода удлиняет время такого окраса. Со временем ель становится обычной голубой елью», — рассказывают сотрудники дендросада Гензе.
В период цветения дерево окружено ярким желтым ореолом, который притягивает взгляды. Сейчас «Золотистая» Ель только начинает набирать цвет, поэтому омичи могут увидеть уникальный оксас и полюбоваться уникальным сортом сибирской ели.