Губернатор Курганской области Шумков поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

Шумков отметил, что «Комсомолка» во все времена оперативно и объективно рассказывала о главных событиях в стране и мире. Коллектив издания, по словам главы Курганской области, сохраняет лучшие традиции и заданную за 100-летнюю работу профессиональную планку, а также доверие и уважение своих читателей, продолжая развиваться и реализуя новые проекты.