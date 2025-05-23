Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Курганской области Шумков поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

Глава Курганской области Вадим Шумков поздравил коллектив «Комсомолки» со столетним юбилеем.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил коллектив «Комсомольской правды» со 100-летием издания. Торжественная телеграмма была направлена политиком генеральному директору медиагруппы «Комсомольская правда» Олесе Носовой.

«От имени Правительства Курганской области и от своего имени сердечно поздравляю Вас и весь коллектив “Комсомольской правды” с 100-летием газеты», — говорится в документе.

Шумков отметил, что «Комсомолка» во все времена оперативно и объективно рассказывала о главных событиях в стране и мире. Коллектив издания, по словам главы Курганской области, сохраняет лучшие традиции и заданную за 100-летнюю работу профессиональную планку, а также доверие и уважение своих читателей, продолжая развиваться и реализуя новые проекты.

В своем поздравлении Вадим Шумков пожелал «Комсомольской правде» и впредь оставаться одним из самых уважаемых изданий в стране, а также творческих успехов и благополучия для всего коллектива издания.