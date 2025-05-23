Губернатор Курганской области Шумков поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил коллектив «Комсомольской правды» со 100-летием издания. Торжественная телеграмма была направлена политиком генеральному директору медиагруппы «Комсомольская правда» Олесе Носовой.
«От имени Правительства Курганской области и от своего имени сердечно поздравляю Вас и весь коллектив “Комсомольской правды” с 100-летием газеты», — говорится в документе.
Шумков отметил, что «Комсомолка» во все времена оперативно и объективно рассказывала о главных событиях в стране и мире. Коллектив издания, по словам главы Курганской области, сохраняет лучшие традиции и заданную за 100-летнюю работу профессиональную планку, а также доверие и уважение своих читателей, продолжая развиваться и реализуя новые проекты.
В своем поздравлении Вадим Шумков пожелал «Комсомольской правде» и впредь оставаться одним из самых уважаемых изданий в стране, а также творческих успехов и благополучия для всего коллектива издания.