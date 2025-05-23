Кринж: россияне рассказали, какие современные слова раздражают их больше всего

Слова «кринж», «рашить» и «изи» чаще всего раздражают в речи большую часть россиян. Также 27 процентов не доверяют интернет-источнику, если понимают, что текст сгенерирован с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели «Дзен» и портал «Грамота.ру».
При этом такой молодежный сленг раздражает 38 процентов опрошенных. Еще 37 процентов раздражают бюрократические штампы и канцеляризмы.
— Треть опрошенных отметила, что раздражение вызывают псевдоделовые формулировки. Это выражения «синергия», «прозрачно», «в треке», «финализировать» и другие слова из корпоративного новояза, — приводит данные опроса ТАСС.
Представители молодого поколения нередко произносят слово «кринж», когда испытывают невыносимую неловкость за другого человека. Что же на самом деле значит это выражение и в каких случаях его уместно употреблять — в материале «Вечерней Москвы». Также редакция разбиралась, откуда пошло выражение «дуреть от прикормки» и что оно означает.