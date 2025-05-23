Кринж: россияне рассказали, какие современные слова раздражают их больше всего

Представители молодого поколения нередко произносят слово «кринж», когда испытывают невыносимую неловкость за другого человека. Что же на самом деле значит это выражение и в каких случаях его уместно употреблять — в материале «Вечерней Москвы». Также редакция разбиралась, откуда пошло выражение «дуреть от прикормки» и что оно означает.