В Самаре впервые в России установили дентальный имплант с индивидуальной резьбой

Имплант разработали и напечатали на 3D-принтере в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ по анатомическим параметрам 44-летней женщины. Это первый случай в стране, когда конструкция резьбовой части была адаптирована под особенности конкретного пациента.