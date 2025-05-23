В Самаре впервые в России установили дентальный имплант с индивидуальной резьбой

В Клиниках СамГМУ впервые в России пациентке установили дентальный имплант с индивидуально подобранной резьбой — в зависимости от плотности костной ткани. Подробности рассказали в пресс-службе вуза.
Имплант разработали и напечатали на 3D-принтере в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ по анатомическим параметрам 44-летней женщины. Это первый случай в стране, когда конструкция резьбовой части была адаптирована под особенности конкретного пациента.
Такая технология учитывает плотность кости, пол, возраст, хронические заболевания и жевательную нагрузку. Это повышает точность установки и приживаемость импланта.
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