Летописец главных событий: губернатор Владимирской области поздравил «Комсомолку» со столетним юбилеем

«Комсомольская правда» готовится отметить столетний юбилей — первый номер газеты вышел в свет аж 24 мая 1925 года! Сегодня «Комсомолка» — это уже не только печатное издание, а огромная медиагруппа, куда кроме газеты входят сайт, радио, соцсети и книгоиздательство.
Поздравления с юбилеем от читателей поступают со всех уголков страны и мира. Телеграмма в адрес главного редактора Олеси Носовой поступила от губернатора Владимирской области Александра Авдеева.
— Уважаемая Олеся Вячеславовна! Сердечно поздравляю вас и весь коллектив АО ИД «Комсомольская правда» с вековым юбилеем всенародно любимой газеты. Она — свидетель, участник и летописец главных событий в нашей стране и в мире, хранитель бесценных сокровищ русского языка и литературы, — написал Авдеев.
Глава Владимирской области подчеркнул, что с 1991 года, именно 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. По его словам, такое совпадение выглядит неслучайным, ведь «Комсомолка» — это «всегда молодое издание, верное вечным ценностям российского народа».
— От имени жителей Владимирской области и от себя лично передаю самые лучшие пожелания команде «Комсомольской правды». Творческих успехов и процветания газете и вceм, кто трудится над ее созданием, — пожелал Авдеев.
Ранее KP.RU сообщил, что 22 мая в московской редакции «КП» прошла церемония памятного гашения почтовой марки с нашим логотипом. На знаке также шесть наград издания — они традиционно публикуются на обложке каждого выпуска. Марку выпустили в честь 100-летия издания, номинал марки — 100 рублей.