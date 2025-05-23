Летописец главных событий: губернатор Владимирской области поздравил «Комсомолку» со столетним юбилеем

«Комсомольская правда» готовится отметить столетний юбилей — первый номер газеты вышел в свет аж 24 мая 1925 года! Сегодня «Комсомолка» — это уже не только печатное издание, а огромная медиагруппа, куда кроме газеты входят сайт, радио, соцсети и книгоиздательство.