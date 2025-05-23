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В Омске установят сто медиаэкранов с позитивными местными новостями

Таким способом власти решили улучшить городскую среду.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшее время на омских улицах появится сто медиаэкранов с позитивными заголовками из местных СМИ. Об инициативе в своем телеграм-канале рассказал мэр Сергей Шелест.

Как сообщил глава города, проект «Молния.инфо» уже реализуется в нашем городе федеральной медиагруппой «РИМ». На данный момент в Омске установлено около 20 подобных экранов. Идею увеличить их число до ста мэр обсудил с исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Омской области Егором Горбатенко и руководителем компании «РИМ» Ильей Фоминым. Проект будет масштабирован и количество таких носителей увеличится. Также компания постепенно модернизирует существующие конструкции, сделав их более современными.