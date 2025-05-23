В Омске установят сто медиаэкранов с позитивными местными новостями

Как сообщил глава города, проект «Молния.инфо» уже реализуется в нашем городе федеральной медиагруппой «РИМ». На данный момент в Омске установлено около 20 подобных экранов. Идею увеличить их число до ста мэр обсудил с исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Омской области Егором Горбатенко и руководителем компании «РИМ» Ильей Фоминым. Проект будет масштабирован и количество таких носителей увеличится. Также компания постепенно модернизирует существующие конструкции, сделав их более современными.