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Улицы Анапы от брошенных автомобилей стали расчищать эвакуаторы

В администрации курорта рассказали, где искать свой автомобиль после эвакуации.

Источник: соцсети

На улицах Анапы с сегодняшнего дня, 23 мая, начали работать эвакуаторы. Они увозят на спецстоянки машины, припаркованные с нарушениями правил дорожного движения. Владельцам автомобилей придется заплатить 4047 рублей, чтобы забрать свою собственность оттуда. Кроме того, в течение 60 дней нужно будет заплатить штраф за нарушение правил парковки.

Обеспечивает работу эвакуаторов ГКУ «Центр организации дорожного движения». Штрафстоянка располагается по адресу: ул. Владимирская, 115. Для возврата автомобиля необходимо предъявить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС и страховой полис.

Власти Анапы призвали автомобилистов быть особенно внимательными с выборами мест для парковки в центральной части города и на набережной. Там, где машины оставлять нельзя, установлены знаки «Остановка запрещена».

Если автомобилист не нашел свою машину в оставленном месте, то он может позвонить по телефонам: +7 939 951‑81‑53 (дежурная часть), 102 (полиция) или зайти на сайт: ⁠https://gkukkcodd.krasnodar.ru/evacuation/#/