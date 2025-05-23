Улицы Анапы от брошенных автомобилей стали расчищать эвакуаторы

На улицах Анапы с сегодняшнего дня, 23 мая, начали работать эвакуаторы. Они увозят на спецстоянки машины, припаркованные с нарушениями правил дорожного движения. Владельцам автомобилей придется заплатить 4047 рублей, чтобы забрать свою собственность оттуда. Кроме того, в течение 60 дней нужно будет заплатить штраф за нарушение правил парковки.
Обеспечивает работу эвакуаторов ГКУ «Центр организации дорожного движения». Штрафстоянка располагается по адресу: ул. Владимирская, 115. Для возврата автомобиля необходимо предъявить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС и страховой полис.
Власти Анапы призвали автомобилистов быть особенно внимательными с выборами мест для парковки в центральной части города и на набережной. Там, где машины оставлять нельзя, установлены знаки «Остановка запрещена».
Если автомобилист не нашел свою машину в оставленном месте, то он может позвонить по телефонам: +7 939 951‑81‑53 (дежурная часть), 102 (полиция) или зайти на сайт: https://gkukkcodd.krasnodar.ru/evacuation/#/