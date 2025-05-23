Улицы Анапы от брошенных автомобилей стали расчищать эвакуаторы

На улицах Анапы с сегодняшнего дня, 23 мая, начали работать эвакуаторы. Они увозят на спецстоянки машины, припаркованные с нарушениями правил дорожного движения. Владельцам автомобилей придется заплатить 4047 рублей, чтобы забрать свою собственность оттуда. Кроме того, в течение 60 дней нужно будет заплатить штраф за нарушение правил парковки.