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Экс-теннисист Янчук назвал Шнайдер и Андрееву фаворитками на Ролан Гаррос — 2025

Заслуженный тренер спрогнозировал выступление россиянок в парном разряде турнира во Франции (12+).

Заслуженный тренер спрогнозировал выступление россиянок в парном разряде турнира во Франции (12+).

«Ролан Гаррос» пройдет с 25 мая по 8 июня. Диана Шнайдер и Мирра Андреева по традиции выступят в связке. До этого уступили в полуфинале соревнования в Риме Саре Эррани и Жасмин Паолини в обоих сетах со счетом 4:6 (12+).

«У них сыгранная пара. На этих кортах начали играть вместе на Олимпиаде. Шнайдер действует очень резко, а Мирра хорошо раскидывает соперниц. В этом году уже добивались серьезных побед. Думаю, будут в числе главных фаворитов», — считает бывший советский и российский теннисист Виктор Янчук.

В разговоре с ТАСС добавил: одиночный разряд у каждой в приоритете, но силы распределять умеют. Так что парный станет для них «хорошей тренировкой», уверен он.

На днях стало известно, что Диану Шнайдер будет тренировать 34-летний экс-теннисист из Румынии Мариус Копил.

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