Экс-теннисист Янчук назвал Шнайдер и Андрееву фаворитками на Ролан Гаррос — 2025

«У них сыгранная пара. На этих кортах начали играть вместе на Олимпиаде. Шнайдер действует очень резко, а Мирра хорошо раскидывает соперниц. В этом году уже добивались серьезных побед. Думаю, будут в числе главных фаворитов», — считает бывший советский и российский теннисист Виктор Янчук.