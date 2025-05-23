В Иркутской области клещи укусили более 1,3 тысячи жителей за неделю

Несмотря на неустойчивую погоду, сезон активности клещей в Иркутской области набирает обороты. Как сообщили КП-Иркутск в управлении регионального Роспотребнадзора, только за последнюю неделю клещи укусили 1328 жителей. Среди пострадавших уже зафиксированы 15 случаев клещевого боррелиоза, семь случаев энцефалита и один случай риккетсиоза.