В Иркутской области клещи укусили более 1,3 тысячи жителей за неделю

Несмотря на неустойчивую погоду, сезон активности клещей в Иркутской области набирает обороты. Как сообщили КП-Иркутск в управлении регионального Роспотребнадзора, только за последнюю неделю клещи укусили 1328 жителей. Среди пострадавших уже зафиксированы 15 случаев клещевого боррелиоза, семь случаев энцефалита и один случай риккетсиоза.
— Из 4025 исследованных клещей — 1049 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 74 — клещевым энцефалитом, 240 — другими клещевыми инфекциями, — поделились в ведомстве.
В регионе активно проводятся профилактические обработки территорий. На сегодня уже обработано более 1291 гектара, включая зоны массового отдыха, детские лагеря и санатории. Всего в этом сезоне планируется охватить противоклещевой обработкой 3100 гектаров.
Медики настоятельно рекомендуют жителям области соблюдать меры предосторожности: использовать защитные средства, носить закрытую одежду при посещении лесов и парков, а в случае укуса — немедленно обращаться за медицинской помощью.