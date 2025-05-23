Патриарх Кирилл поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летним юбилеем

Особую признательность хотел бы выразить вам за то внимание, которое «Комсомольская правда» на протяжении многих лет уделяет служению Русской Православной Церкви, рассказывая о христианских праздниках и памятных событиях, социальных и просветительских инициативах Московского Патриархата.