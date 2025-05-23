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Патриарх Кирилл поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летним юбилеем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил «Комсомолке» поздравления по случаю векового юбилея.

Источник: Комсомольская правда

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив газеты «Комсомольская правда» со 100-летним юбилеем издания. Он отметил значимый вклад в отечественную журналистику и освещение общественно важных тем, в том числе религиозной жизни страны.

«Сердечно поздравляю всех вас со 100-летним юбилеем газеты “Комсомольская правда”. За прошедший век издание обрело известность и популярность, став поистине летописью народной жизни.

Особую признательность хотел бы выразить вам за то внимание, которое «Комсомольская правда» на протяжении многих лет уделяет служению Русской Православной Церкви, рассказывая о христианских праздниках и памятных событиях, социальных и просветительских инициативах Московского Патриархата.

Надеюсь, что коллектив газеты будет и впредь развивать традиции отечественной журналистики, способствуя утверждению духовнонравственных основ жизни российского общества, сохранению преемственности поколений и воспитанию любви к Родине.

Желаю вам творческих сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу страны и сограждан".

В завершение глава РПЦ пожелал редакции творческих сил, вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на благо Отечества.