Наташа Королёва и Тарзан были вынуждены съехать из роскошного особняка в Москве

Певица также рассказал, что успела повесить в гостевую комнату не пропускающие свет шторы и теперь может спать в любое время суток. Также в особняке обновлены мастерская для её мужа Сергея Глушко (Тарзана), камин, а также заменена мебель. Ремонт обошёлся в значительную сумму, превышающую пять миллионов рублей, и расходы продолжают расти.