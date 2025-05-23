Наташа Королёва и Тарзан были вынуждены съехать из роскошного особняка в Москве

«У нас в основном доме идёт грандиозная реконструкция. Нам пришлось переехать в маленький гостевой дом», — заявила Королёва.
Певица также рассказал, что успела повесить в гостевую комнату не пропускающие свет шторы и теперь может спать в любое время суток. Также в особняке обновлены мастерская для её мужа Сергея Глушко (Тарзана), камин, а также заменена мебель. Ремонт обошёлся в значительную сумму, превышающую пять миллионов рублей, и расходы продолжают расти.
Ранее Life.ru рассказал, что крупный переезд произошёл в жизни актёра Джейсона Стэйтема. Он вместе с супругой Рози Хантингтон-Уайтли начал жить в США и покинул родной дом в Великобритании. Такое решение семья приняла, чтобы создать более спокойную и размеренную атмосферу, воспитывая своих детей.