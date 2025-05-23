Сотни домов временно останутся без света: запланированы массовые отключения электроэнергии

В Октябрьском районе электроснабжение отсутствует в 172 домах. Без света остались улицы Кирпичная Горка, Пролетарская, Карла Либкнехта, Покатная, Гурьевская, Лазо, Выборная, а также два соседних переулка — Камышинский Лог и Асфальтовый.