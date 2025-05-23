Россиян предупредили о новой схеме мошенников с проверками банковских карт

«Мошенники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают собеседника передать им банковскую карту для ее “проверки”. В результате жертвы теряют не только собственные средства, но и становятся невольными посредниками (дропами) в выводе денег других пострадавших», — говорится в сообщении.