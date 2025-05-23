Россиян предупредили о новой схеме мошенников с проверками банковских карт

Мошенники стали использовать новую схему кражи денег с банковских карт, при которой жертва становится соучастником преступной схемы, злоумышленники просят передать карту якобы для ее проверки, рассказали в одном из российских банков.
«Мошенники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают собеседника передать им банковскую карту для ее “проверки”. В результате жертвы теряют не только собственные средства, но и становятся невольными посредниками (дропами) в выводе денег других пострадавших», — говорится в сообщении.
Уточняется, что жертву вынуждают назвать пин-код, либо предлагают его ввести в специальном приложении, а за картой приезжает якобы курьер банка.
Так аферисты завладевают и деньгами, и картой. Они выводят все деньги, затем используют карту для вывода денег других обманутых россиян.
Для того, чтобы избежать потери средств и втягивания в преступную схему, необходимо сразу оборвать разговор с мошенниками, обратиться в банк и заблокировать карту, либо сделать это через онлайн приложение, подчеркнули в финансовой организации.
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