В Краснодаре началась сдача ЕГЭ

В этом году ЕГЭ сдадут более 8 тысяч одиннадцатиклассников.
Как сообщил в своём Telegram-канале глава Краснодара Евгений Наумов, первые госэкзамены пройдут по истории и литературе. Кроме того, выпускники сдадут сегодня химию.
Мэр города подчеркнул, что для проведения ЕГЭ в Краснодаре подготовлено 30 пунктов. Перед экзаменами все сотрудники, участвующие в реализации экзамена, прошли инструктаж.
Евгений Наумов пожелал школьникам удачи и успехов. Он подчеркнул, что в этом году выпускники достойно сдадут экзамены и продемонстрируют высокие результаты.
Ранее "МК на Кубани писал о том, что в среду, 21 мая, в Краснодаре началась сдача основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов. В этом году итоговую аттестацию предстоит пройти почти 20 тысячам школьников.