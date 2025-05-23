В Краснодаре началась сдача ЕГЭ

Ранее "МК на Кубани писал о том, что в среду, 21 мая, в Краснодаре началась сдача основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов. В этом году итоговую аттестацию предстоит пройти почти 20 тысячам школьников.