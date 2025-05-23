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В Краснодаре началась сдача ЕГЭ

В столице Кубани в пятницу, 23 мая, началась сдача Единого государственного экзамена.

В этом году ЕГЭ сдадут более 8 тысяч одиннадцатиклассников.

Как сообщил в своём Telegram-канале глава Краснодара Евгений Наумов, первые госэкзамены пройдут по истории и литературе. Кроме того, выпускники сдадут сегодня химию.

Мэр города подчеркнул, что для проведения ЕГЭ в Краснодаре подготовлено 30 пунктов. Перед экзаменами все сотрудники, участвующие в реализации экзамена, прошли инструктаж.

Евгений Наумов пожелал школьникам удачи и успехов. Он подчеркнул, что в этом году выпускники достойно сдадут экзамены и продемонстрируют высокие результаты.

Ранее "МК на Кубани писал о том, что в среду, 21 мая, в Краснодаре началась сдача основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов. В этом году итоговую аттестацию предстоит пройти почти 20 тысячам школьников.