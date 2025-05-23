FT: Восемь стран ЕС призвали повысить готовность к войне и стихийным бедствиям

Группа из восьми стран Евросоюза во главе с Нидерландами призвали срочно усилить гражданскую готовность к возможным войнам и катастрофам. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на министров стран-участниц инициативы.
На встрече в Брюсселе представители Нидерландов, стран Балтии, Финляндии, Швеции, Бельгии и Люксембурга обсудили планы по повышению устойчивости к кризисам. Министр юстиции Нидерландов Дэвид ван Вил заявил, что нынешняя геополитическая ситуация делает угрозу крупного конфликта реальной.
По словам чиновников, подготовка к военному сценарию «автоматически улучшит возможности реагирования на природные и техногенные катастрофы». Особое внимание уделяется созданию единых систем оповещения, накоплению стратегических запасов и строительству защитных сооружений.
Нидерланды уже внедрили систему «пунктов экстренной поддержки», где граждане могут получить помощь при кризисах. Эта модель может быть распространена на весь Евросоюз. Участники встречи призвали Еврокомиссию ускорить работу по оценке всех потенциальных угроз для континента.
Как отметил ван Вил, некоторые страны ЕС пока проявляют медлительность в подготовке, опасаясь вызвать панику среди населения. Однако участники инициативы настаивают на необходимости срочных мер для обеспечения безопасности граждан.
Ранее издание Politico отмечало, что страны ЕС готовят экстремальные сценарии возмездия главе США Дональду Трампу. На данный момент рассматривается введение как незначительных раздражителей, так и экстремальные действия. Например, поиск альтернативных поставщиков военной техники и введение более жестких ответных пошлин.