FT: Восемь стран ЕС призвали повысить готовность к войне и стихийным бедствиям

Нидерланды уже внедрили систему «пунктов экстренной поддержки», где граждане могут получить помощь при кризисах. Эта модель может быть распространена на весь Евросоюз. Участники встречи призвали Еврокомиссию ускорить работу по оценке всех потенциальных угроз для континента.